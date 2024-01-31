Коллекторы избили жену участника СВО за долги его брата RT: коллекторы напали на жену участника СВО за долги его брата в Твери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Твери коллекторы избили супругу участника специальной военной операции за долги его брата, передает RT. По данным телеканала, у мужчины, который раньше жил на одной жилплощади с семейной парой, накопились задолженности перед банками и микрофинансовыми организациями.

В беседе с телеканалом пострадавшая рассказала, что коллекторы пришли вечером 30 января, начали ломиться в квартиру и требовать позвать должника и его жену. Женщина сразу вызвала полицию, ей сообщили, что правоохранители выехали.

Минут через 20 в дверь снова позвонили, я подумала, что это полиция. Открыла дверь, и меня сразу ударили. Я заплакала, — поделилась женщина.

После произошедшего злоумышленники скрылись. В пресс-службе УМВД России по области сообщили, что в настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства нападения и устанавливают личности преступников.

Ранее в подмосковном Чехове уроженцы Армении отбили участника СВО от напавших на него земляков. Инцидент произошел в ночь на 14 января, когда в кафе, в котором произошел конфликт, отдыхал военнослужащий, находившийся в отпуске из-за ранения. В общественной организации «Русская община» заявили, что поводом для конфликта стал танец с одной из посетительниц, на который ее пригласил российский боец.