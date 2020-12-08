Рэпер и племянник губернатора Тувы стал замминистра экономики республики

https://static.news.ru/photo/6239dbe8-3a05-11eb-9d82-fa163e074e61_660.jpg Белек Анай-оол Фото: vk.com

Должность первого заместителя министра экономики Тувы получил Белек Анай-оол, выступающий на рэп-сцене под псевдонимом MC Belek. По данным ряда СМИ, он приходится племянником главе республики Шолбану Кара-оолу.

Белек Анай-оол будет заниматься развитием промышленности, стратегическим планированием и социально-экономическим анализом развития региона. Мужчина последние десять лет работал в региональном отделении АО «Россельхозбанк». В 2010 году он окончил Российский государственный университет по направлению «Финансы и кредит. Банковское дело» и устроился работать в тувинский филиал АО «Россельхозбанк». В 2020-м Белек Анай-оол уволился из банка, а затем окончил Уральский государственный экономический университет по направлению «Государственная и муниципальная служба».

Как пишет «Ридус», Мерген Анай-оол (вероятно, является отцом Белека) занимал должность главы администрации Улуг-Хемского района региона, а также руководил предприятием «Единая энергетическая система».

Пользователи Сети с воодушевлением отреагировали на новость о назначении Белека Анай-оола, они уверены, что в народе его будут называть MC Belek, потому что «он норм пацан».

Как писал NEWS.ru, ранее губернатор Тувы Шолбан Кара-оол объяснил низкое место республики в рейтинге российских регионов отсутствием железнодорожного сообщения и ограниченной сетью автомобильных дорог.