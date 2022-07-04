В Туве задержали 15 членов АУЕ В Туве задержали 15 сторонников движения АУЕ, вербовавших подростков

Фото: Национальный антитеррористический комитет

В Туве задержали 15 сторонников движения АУЕ («Арестантское уголовное единство» — организация признана в России экстремистской, деятельность запрещена), вербовавших подростков в криминальные круги, сообщили в РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. Сотрудники спецслужб установили, что эти 15 человек оказались зэками, совершившими «тяжкие и особо тяжкие преступления» на территории республики.

В рамках возбужденного ГСУ СК России уголовного дела <...> задержаны 15 жителей Республики Тыва, подозреваемых в причастности к организации и финансированию экстремистского сообщества, — сказано в сообщении.

В деятельность группировки, проповедовавшей идеологию АУЕ, активно вовлекали подростков. Они выполняли роль ресурсного обеспечения банды, совершая общеуголовные преступления. Уголовные дела возбудили по статье 282.2 (организация деятельности экстремистской организации», 282.3 «финансирование экстремистской деятельности» и 210.1 «занятие высшего положения в преступной иерархии» УК РФ.

Представители Следственного комитета отметили, что руководителя и 14 участников группировки арестовали. Одному из представителей банды предстоит пройти судмедэкспертизу по состоянию здоровья.

22 июня спецрейсом из Тувы в Москву, а затем в изолятор «Лефортово» доставили 14 предполагаемых лидеров местного преступного мира. Задержанные были названы главами криминального движения «Кара шериг», или «Черная армия». Всего во время этого рейда было задержано 30 человек. Разными источниками сообщалось, что операция проводилась центральным аппаратом ФСБ без ведома местных силовиков.