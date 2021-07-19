В Туве ввели обязательную вакцинацию

В Туве введена обязательная вакцинация для отдельных групп населения. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач республики Людмила Салчак. Документ опубликован на странице регионального управления Роспотребнадзора в соцсети «ВКонтакте».
Согласно постановлению, пройти процедуру вакцинации от коронавируса должны не менее 60% работников в сфере здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, ЖКХ, транспорта, торговли, бытовых услуг, доставки товаров и продуктов питания.
Кроме того, прививки должны сделать студенты и жители республики в возрасте старше 65 лет.
Салчак
Ранее сообщалось, что власти Тувы ужесточили связанные с пандемией ограничения. Приостановлена деятельность турагентств, организаций допобразования, рынков, парков и игровых зон, салонов красоты, бассейнов и других организаций, а также ограничена работа общественного транспорта. В республике запрещено передвижение граждан без производственной необходимости и неотложных личных нужд.