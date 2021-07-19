В Туве ввели обязательную вакцинацию

В Туве введена обязательная вакцинация для отдельных групп населения. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач республики Людмила Салчак. Документ опубликован на странице регионального управления Роспотребнадзора в соцсети «ВКонтакте».

Согласно постановлению, пройти процедуру вакцинации от коронавируса должны не менее 60% работников в сфере здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, ЖКХ, транспорта, торговли, бытовых услуг, доставки товаров и продуктов питания.

Кроме того, прививки должны сделать студенты и жители республики в возрасте старше 65 лет.

Салчак отметила , что в Туве на протяжении пяти недель продолжается значительный прирост заболеваемости коронавирусом. Он регистрируется во всех возрастных группах, но чаще болеют жители трудоспособного возраста от 18 до 60 лет. При этом охват вакцинацией лиц, которые работают в сферах с высоким риском инфицирования, остаётся крайне недостаточным.

Ранее сообщалось, что власти Тувы ужесточили связанные с пандемией ограничения. Приостановлена деятельность турагентств, организаций допобразования, рынков, парков и игровых зон, салонов красоты, бассейнов и других организаций, а также ограничена работа общественного транспорта. В республике запрещено передвижение граждан без производственной необходимости и неотложных личных нужд.