В Туве установили фотоловушки для слежки за редким подвидом северного оленя

Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

В урочище Уш-Белдир в Туве экологи установили фотоловушки для наблюдения за редким лесным подвидом северного оленя, который занесен в Красную книгу, сообщает ОТР. Известно, что данная технология применяется учеными впервые. Всего с целью узнать численность и особенности поведения этих животных было установлено пять камер.

Экологи также готовят план по охране этого подвида северного оленя. Все эти меры являются частью проекта по изучению и сохранению лесного северного оленя в Алтае-Саянском регионе, который стартовал в 2021 году.

В Алданском районе Якутии местные жители в июле обнаружили более ста мертвых оленей. Предполагается, что причиной гибели может быть укус энцефалитного клеща, ставшего переносчиком болезни. Специалисты профильного ведомства взяли анализы у животных. Они высказали предположение, что у оленей был пироплазмоз. Результаты исследований будут готовы через неделю. Для лечения животных в Алданский район поставят ветеринарные препараты.

Первые случаи падежа были зафиксированы 25 июля. В одном из оленеводческих хозяйств сообщили, что утром зафиксировали одного погибшего оленя, а к вечеру — еще пять.В Минсельхозе Республики Саха отметили, что произошедшая гибель животных не является критичной и «ни на что не влияет».