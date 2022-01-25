В Туве прошли одиночные пикеты против роста цен на продукты

В столице Тувы Кызыле жители проводят одиночные пикеты с требованиями остановить рост цен на продукты питания, товары первой необходимости и бензин, передаёт Znak.com. КПРФ хотела провести большую акцию протеста в конце января, но местные власти отказали под предлогом введённых ограничений из-за пандемии коронавируса.

На плакатах, с которыми жители Кызыла с 24 января стали выходить на одиночные пикеты, написано: «Дорогой бензин сожрёт Россию», «Тувинский народ, просыпайся, тебя грабят», «Правительство, остановите рост цен», «Нет росту цен и тарифов» и другие похожие лозунги.

Как говорится на сайте регионального отделения КПРФ, требования к правительству России и республиканской власти просты: остановить тотальный рост цен на продукты питания товары первой необходимости и ГСМ. По мнению коммунистов, это произошло из-за действий сетевых магазинов и перекупщиков, которые из-за «бесконтрольности со стороны государства вводят запредельные наценки на продукты, закупаемые у наших крестьян и переработчиков».

Всего в Кызыле должно пройти 50 одиночных пикетов. Это стало альтернативой запланированному на 30 января митингу под лозунгом «Хватит терпеть».

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал ввести государственное регулирование цен на продукты первой необходимости, заявив, что контроль над ценами является прямой обязанностью государства. Зюганов указал, что вместо реальной борьбы с ростом цен власти запрещают говорить о дикой инфляции.

В конце прошлого года в Минпромторге заявили, что не планируют заключать новые соглашения по стабилизации цен на сахар и масло. Об этом сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов, добавив, что необходимо использовать рыночные методы. До этого власти заключили соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашение по сахару истекло 1 июня, а по подсолнечному маслу — 1 октября 2021 года.