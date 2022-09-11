В Туве прокуратура начала проверку после попадания фейерверка в зрителей

Прокуратура столицы Тувы Кызыла начала проверку после проведения фейерверка, часть залпов которого попала в зрителей, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее стало известно, что от праздничного салюта в честь Дня города пострадали люди.

По поручению прокурора Республики Тыва Сергея Дябкина по факту произошедшего прокуратурой города организована проверка соблюдения требований безопасности при проведении массового мероприятия, по результатам которой будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что следственные органы также начали процессуальную проверку.

Сегодня утром глава республики Владислав Ховалыг сообщил в социальных сетях, что двух человек - мальчика 10 лет и мужчину - с термическими ожогами отправили на амбулаторное лечение. По данным детского омбудсмена Сайзаны Товуу, в результате инцидента троим несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь.

В Сети появились кадры очевидцев, на которых видно, как запускается салют, а затем пиротехнические изделия падают на землю в непосредственной близости от людей. Запуск практически сразу же был остановлен.