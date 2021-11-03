В Туве предложили ввести антиковидные паспорта для школьников

Правительство Тувы поручило региональному Минобразования проработать вопрос введения для учащихся школ антиковидных паспортов. Такое решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса , которое возглавлял и.о. зампредправительства региона Александр Брокерт, передаёт пресс-служба регионального кабмина. Отмечается, что в республике готовятся к ухудшению эпидобстановки.

Также этому ведомству [Министерству образования] поручено изучить возможность и проработать вопрос введения в школах антиковидного паспорта на каждого ученика. Необходимо провести дезинфекцию всех помещений образовательных учреждений до окончания школьных каникул, — говорится в сообщении.

На заседании также указали на необходимость проведения антиковидной пропаганды среди учеников школ. В частности, приглашать на уроки врачей и разъяснять санитарно-эпидемиологические правила.

С 1 ноября в регионе для посещения общественных мест действует система QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесённое не позднее полугода назад заболевание.

При этом власти фиксируют стабильно напряжённый характер ситуации с распространением коронавируса. По данным регионального Минздрава, за последние сутки в республике выявлено 72 случая заражения, 30 из них — в Кызыле. В стационарах находятся 460 пациентов, среди них 60 детей и 13 беременных женщин.

Ранее глава управления Роспотребнадзора Тувы Людмила Салчак отметила высокую заболеваемость COVID-19 среди детей. По данным ведомства, на несовершеннолетних приходится 36% от всех заболевших. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал усилить меры защиты в образовательных и дошкольных организациях, а также на объектах дополнительного образования детей.