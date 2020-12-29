В Туве объявили конкурс для полицейских по изъятию суррогатного алкоголя

https://static.news.ru/photo/32733836-49e2-11eb-b887-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол объявил для полицейских региона конкурс по изъятию нелегального алкоголя. Победитель в качестве премии получит 100 тысяч рублей.

Конкурс продлится до 12 января. К участию в нём допускаются участковые уполномоченные, инспекторы ДПС и другие сотрудники МВД, «которые смогут изъять из оборота самый большой объём суррогата».

Можно предусмотреть первое, второе и третье места. Через министерство финансов по программе профилактики правонарушений будет принят нормативно-правовой акт, — написал глава региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что необходимо поддержать полицейских, которые борются с бутлегерами в суровых погодных условиях, а также с учётом наличия у последних «телефонных защитников», среди которых есть должностные лица. Шолбан Кара-Оол подчеркнул, что к этим защитникам будут применены адекватные меры со стороны властей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Свердловской области был выявлен подпольный цех по производству контрафактного алкоголя. Силовики пресекли его работу и изъяли свыше 10 тонн спиртосодержащей жидкости, а также более семи с половиной тысяч бутылок с этикетками водочных и коньячных брендов.