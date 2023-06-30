В Туве госпитализировали мужчину с подозрением на сибирскую язву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В инфекционную больницу Тувы госпитализировали жителя села Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе, врачи поставили ему предварительный диагноз «сибирская язва», сообщает прокуратура республики. На территории района введен карантин.

По данным ведомства, 23 июня в селе Бижиктиг-Хая на чабанской стоянке производился убой лошади для сдачи мяса. 29 июня один из участников убоя обратился в районную больницу с жалобами на ухудшение здоровья.

30 июня 2023 года с предварительным диагнозом «сибирская язва» он госпитализирован в инфекционную больницу города Кызыла. В отношении остальных граждан проводятся лабораторные исследования, — говорится в сообщении.

В прокуратуре также установили, что конину без ветеринарного свидетельства купил житель города Ак-Довурак. В результате мясо животного изъяли, начаты его лабораторные исследования.

15 марта стало известно о случаях заражения сибирской язвой в Чувашии. Также появились подозрения, что болезнь могла добраться до Московской области, поскольку один из трех заразившихся неделю прожил в Москве.

22 марта в Подмосковье был госпитализирован первый пациент с подозрением на данное заболевание. На следующий день последовала еще одна госпитализация. По данным СМИ, оба мужчины контактировали друг с другом.

Позднее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стране удалось локализовать очаги распространения заболевания. Также стало известно, что следователи в Чувашии нашли мясо, которое стало источником заражения, оно изъято для утилизации.