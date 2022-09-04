В тульском монастыре собака упала в выгребную яму В Новомосковске собака упала в выгребную яму на территории монастыря

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Новомосковске Тульской области собака провалилась в выгребную яму на территории монастыря, сообщает «АиФ Тула». Пес едва не утонул в отходах, но прибывшие на помощь волонтеры смогли вытащить его.

Отмечается, что члену поисково-спасательного отряда «Поиск71» Елене Строгановой пришлось лично спуститься в яму с экскрементами, облачившись в костюм химзащиты, чтобы вытащить животное на поверхность. Собака долгое время сопротивлялась и кусалась, поэтому спасательные работы затянулись и ей пришлось вколоть седативное. Позднее пса отпустили на волю, поскольку выяснилось, что он чипирован.

Ранее стало известно, что собака застрелила мужчину из ружья в Тосненском районе Ленобласти. Двое друзей вместе с псом поехали в лес под Тосно на охоту. После нее они сложили ружья на заднее сиденье авто, но забыли поставить одно из них на предохранитель.

Мужчины сели в машину, а собака, по предварительным данным, нажала на спусковой крючок, когда крутилась на сиденье. Дробь пробила дверь машины и попала в тело 47-летнего охотника. Из-за того что мужчины находились в глубине леса, врачи долго не могли их найти. По предварительной информации, мужчина скончался от потери крови.