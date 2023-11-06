В Тульской области сожгли оборудование на железной дороге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Тульской области неизвестные злоумышленники сожгли железнодорожный релейный шкаф, сообщает Telegram-канал SHOT. Оборудование восстановлению не подлежит. На движение поездов поджог не повлиял.

Инцидент произошел на 363-м километре перегона Бобрик — Донской — Гранки в Узловском районе. Сгоревший релейный шкаф был обнаружен работниками железной дороги после ложного сигнала о занятости одного из путей.

Эксперты, прибывшие на место происшествия, предположили, что злоумышленники вскрыли шкаф монтировкой, облили его воспламеняющейся жидкостью и подожгли. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Поджигатели разыскиваются полицией, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее похожий случай произошел во Владимирской области. Там был подожжен шкаф видеонаблюдения, который отслеживает движение поездов. Подозреваемого в порче железнодорожного оборудования задержали. На допросе он рассказал, что действовал по указанию кураторов в Telegram. Те обещали ему за поджог $500, но вознаграждение так и не выплатили.