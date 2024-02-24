В Тульской области сбили третий за сутки беспилотник

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В Тульской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили третий за сутки беспилотный летательный аппарат, сообщили в областном Министерстве региональной безопасности. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В ночь с 23 на 24 февраля в небе над Тульской областью дежурными средствами ПВО Минобороны России поражен третий БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, — говорится в заявлении.

В министерстве также уточнили, что на месте происшествия работают экстренные службы. Кроме того, подразделения ПВО Минобороны РФ продолжают нести боевое дежурство.

Ранее Министерство региональной безопасности Тульской области информировало о двух сбитых БПЛА. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что в небе над Курском сработала система ПВО. Он призвал граждан сохранять спокойствие. Перед этим губернатор объявил о ракетной опасности в регионе.

При этом в Минобороны РФ сообщали, что российские средства ПВО в ночь на 24 февраля сбили два беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Вооруженным силам Украины. В оборонном ведомстве уточнили, что это произошло над территориями Курской и Тульской областей.