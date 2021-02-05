Катавшаяся на «ватрушке» девочка угодила под машину в Тульской области

https://static.news.ru/photo/45c8bc72-6890-11eb-ab5a-96000091f725_660.jpg Фото: tula.sledcom.ru

Катавшаяся на тюбинге 11-летняя девочка погибла под колёсами машины под Тулой. Следователи проводят проверку.

Факт гибели 11-летней девочки, которая каталась на тюбинге в необорудованном для этого месте, проверяется правоохранительными органами. Отмечается, что ребёнок выехал на проезжую часть и его сбила машина.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних. Следователи выезжали на место трагедии. Назначена экспертиза, сообщает РЕН ТВ.

Похожий несчастный случай произошёл в Новосибирске 1 января. Там восьмилетняя девочка погибла, врезавшись на ледянке в опору на канатной дороге. Погибшую сопровождала её 22-летняя тётя. Она отпустила ледянку, после чего школьница разбилась насмерть.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве 10-летний мальчик погиб во время катания на «ватрушке» (тюбинге). Ребёнок съехал с горки и ударился головой о столб. Когда приехала скорая, мальчик уже был без сознания. Спасти его медики не смогли.