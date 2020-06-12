В Тульской области десять населённых пунктов остались без света

https://static.news.ru/photo/5ec4ecdc-ad65-11ea-88c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: 71.mchs.gov.ru

Грозовой фронт в Тульской области нарушил электроснабжение в десяти населённых пунктах региона. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Электричества также нет в Туле и Алексинском районе. На место аварии выехали специалисты. В настоящий момент не известно точное число жилых домов, попавших в зону отключения.

Пресс-служба администрации Тулы сообщила, что было повалено более 20 деревьев.

NEWS.ru писал, что авария на электросетях обесточила дома в центре Москвы. Электричества не было на Малой Никитской улице, 8/1, а также в районе Цветного бульвара.

Ранее жители Риги остались без света из-за технического сбоя. 9 июня в городе перестали работать большинство светофоров.