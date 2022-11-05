В Тульской области 15 человек пострадали при опрокидывании автобуса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирский автобус, следовавший из Рязани в Стары Оскол, опрокинулся в Тульской области. В результате пострадали 15 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает РИА УМВД по Тульской области.

На данный момент имеются сведения о 15 пострадавших, им оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Происшествие случилось в районе деревни Кузовка Богородицкого района. На момент аварии в автобусе находились 40 пассажиров и два водителя. Изначально речь шла о 12 пострадавших, но позже их число выросло до 15.

По предварительным данным, автобус налетел на разделительное ограждение и перевернулся.

Ранее в Екатеринбурге на Блюхеровском мосту столкнулись четыре машины, пострадали два человека. По предварительным данным, водитель Lada Granta ударил BMW, который, в свою очередь, столкнулся с Lexus и междугородним автобусом. Автомобиль Lada развернуло и отбросило на Ford.