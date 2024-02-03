Житель Тулы воткнул нож в шею продавца магазина и попал на видео

В Туле задержали мужчину, который в ночь на 2 февраля зашел в круглосуточный магазин ночью и воткнул женщине-продавцу нож в шею, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. Им оказался 23-летний местный житель. Ведомство возбудило в отношении него уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Камеры видеонаблюдения зафиксировали нападение.

Следователем следственного отдела по Привокзальному району г. Тулы СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 2 февраля подозреваемый зашел в круглосуточный магазин на Полюсной улице и ударил продавца ножом в шею. Женщине своевременно оказали медицинскую помощь, она осталась жива. Задержанный признал вину и раскаялся, мотивы его поступка неизвестны. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Российский фигурист Владислав Дикиджи ранее пожаловался, что его чуть не зарезали в метро. По словам спортсмена, он намерен написать заявление на злоумышленника. Вместе с этим спортсмен отметил, что цел и невредим, а также призвал поклонников не беспокоиться за него.