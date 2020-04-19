В Туле скончался мужчина с подозрением на COVID-19

https://static.news.ru/photo/7226b35a-8231-11ea-b39a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Медики из больницы в Туле сообщили о смерти пациента. Мужчина скончался на 37-м году жизни. У него была диагностирована двусторонняя пневмония.

По предварительным данным, причина смерти — двусторонняя пневмония. Пациент — инвалид 3 группы, в его анамнезе — оперированный порок сердца и гипертрофическая кардиомиопатия, — заявили в медицинском учреждении.

Окончательная причина смерти будет известна после получения анализа на коронавирус. Отмечается, что мужчина покинул клинику до окончания курса лечения.

NEWS.ru ранее передавал, что в Туле умерла 93-летняя женщина. Ей удалось вылечиться от коронавируса. Однако причиной смерти стало хроническое заболевание.