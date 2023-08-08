В Туле хакеры атаковали сайт администрации Правоохранители проверяют возможную утечку данных из-за атаки на сайт администрации Тулы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители проверяют информацию о возможной утечке данных пользователей после хакерской атаки на сайт администрации Тулы, специалисты работают над восстановлением работы ресурса, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. На данный момент сайт городской администрации не работает.

В данный момент специалисты работают над устранением последствий хакерской атаки и восстановлением работы сайта. Администрация Тулы взаимодействует с правоохранительными органами в части установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе в вопросе утечки данных пользователей сервисов сайта, — сказали в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что хакеры из группировки UHG слили в Сеть данные клиентов магазина «Подружка». В канале попытались авторизоваться на сайте магазина через слитые данные, и им это удалось. Роскомнадзор заявил о проверке сведений об утечке данных.

До этого генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян рассказал, что за последний год персональные данные примерно всех граждан России в среднем дважды попадали в Сеть. Он предложил людям «смириться» с этим фактом, поскольку значительная часть персональных данных жителей России «уже есть в Сети, может быть, в даркнете, и с этим ничего не сделаешь».