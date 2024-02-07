В Туле отменили концерт группы с обнажающимся на сцене солистом Концерт группы «Щенки» в Туле отменили после выступления обнаженного солиста

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Максим Тесли

Концерт группы «Щенки» в Туле был отменен, сообщили представители тульского культурного центра «Типография», в котором должно было пройти мероприятие. Причины отмены мероприятия не раскрываются, однако предполагается, что поводом для этого могло послужить задержание солиста группы Максима Моисеева в Санкт-Петербурге. Против него было возбуждено административное производство по статье о мелком хулиганстве.

Друзья, концерт «Щенков» не состоится по не зависящим от «Типографии» причинам, — сообщается на странице культурного центра в социальной сети «ВКонтакте».

Группа «Щенки» привлекла внимание правоохранительных органов после выступления в Санкт-Петербурге, в ходе которого солист Максим Моисеев исполнял песни в одном носке. Мероприятие проходило в клубе MOD 8 января. Певца ранее уже замечали на сцене в таком виде, но за последний случай его отправили под арест на 10 суток.

Позднее сотрудники полиции посетили заведение с проверкой прямо во время фестиваля Stoned Heavy Comedown II. Они перекрыли вход в клуб, после чего проверили санитарную книжку и изучили помещение с полицейскими собаками. После окончания проверки фестиваль продолжился.