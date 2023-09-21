В Туле почти пять тысяч человек остались без электричества

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Аварийное отключение электричества произошло в Зареченском районе Тулы, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую единую диспетчерскую службу (ЕДДС). По ее данным, без света остались почти пять тысяч человек.

Аварийное отключение [электричества] есть в Зареченском районе — улицы Заварная, Карпова, Максима Горького. В зоне отключения оказались 4832 жителя, из них 471 ребенок, — отметили в ЕДДС.

По сообщениям местных жителей, ранее стало известно, что в Туле прогремело несколько взрывов. По их данным, два или три взрыва были слышны в Пролетарском районе города. Около 22:00 в нескольких районах пропало электричество. Причины произошедшего уточняются. Министерство обороны России не комментировало информацию. Власти области также пока не комментировали ситуацию.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что российские средства противовоздушной обороны отразили атаку на аэродром Саки в Крыму. Сообщения, которые поступали с украинской стороны о поражении объекта, он назвал фейковыми. Минобороны РФ прежде сообщило, что российские военные отразили массовую атаку беспилотников ВСУ на объекты на территории РФ в ночь на 21 сентября. В общей сложности было сбито более 20 дронов.