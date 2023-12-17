В Туле началась проверка после падения ребенка с горки в люк с водой СК начал проверку после падения ребенка с горки в люк с ледяной водой в Туле

Следственное управление СК России по Тульской области начало проверку после падения пятилетнего ребенка в открытый люк с ледяной водой, сообщает пресс-служба ведомства. Мальчик провалился в яму 15 декабря, когда катался с горки на улице Белкина. Уточняется, что ребенок жив, его жизни в настоящее время ничего не угрожает.

По поручению руководителя Следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова следственными органами организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

По данным местного издания Myslo, ЧП произошло вечером на глазах у матери. Жители вышли чистить двор от снега, в это время малыши играли на снежной горке. По словам женщины, люк находился рядом. То, что он открытый, не было видно под снегом. При этом он оказался глубиной порядка трех метров. Вода доходила ребенку до шеи.

Папа наш вниз головой опустился в колодец, чтобы достать сына, соседи держали его за ноги, но все равно этого было недостаточно. Не дотягивался. Тогда он принял решение забраться в колодец и оттуда на руках подал Мишу мне, — рассказала мать ребенка.

Ранее годовалый малыш скончался во время игры с праздничной гирляндой, которой была украшена его комната в преддверии его дня рождения. Через два дня ребенку должен был исполниться год. Трагедия произошла в городе Красноуфимске Свердловской области. В какой-то момент мальчик потянулся за проводом, вырвал его из розетки и получил удар током. Приехавшие врачи констатировали смерть малыша.