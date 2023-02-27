В Туле девочка сорвала себе ногти и избила ровесницу Драка девочек-подростков у входа в Туле попала на видео

Фото: Социальные сети

В Туле две девочки-подростка устроили драку перед входом в торговый центр. После публикации видео инцидента региональный СК начал проверку.

На кадрах видно, как одна из девушек отрывает накладные ногти, после чего наносит удар стоящей напротив нее сверстнице. Затем они обе падают, после чего драка продолжается на мокром асфальте.

25 февраля текущего года у одного из торговых центров в г. Тула в ходе возникшего конфликта между несовершеннолетними 17-летний подросток подвергся избиению. По поручению Председателя СК России по данному факту следственным отделом по Пролетарскому району города Тула СУ СК России по Тульской области организована доследственная проверка, — сообщили в ведомстве.

22 февраля в Сети появилось видео с моментом массовой драки на фудкорте в ТЦ «Авиапарк». По словам очевидцев, об одного из участников побоища даже сломали поднос. Они рассказали, что в потасовке схлестнулись две компании молодых людей. Причиной конфликта стало то, что одной группе не понравилось, как была одета другая.

Уголовное дело о хулиганстве было возбуждено столичным СКР против двух подростков в возрасте 15 и 17 лет, которые прыснули в глаза своему ровеснику из перцового баллончика и избили его в метро.