В Туапсе разыскивают участников группового секса на пляже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция в Краснодарском крае проводит проверку в связи с массовой оргией на пляже в Туапсе, участники группового соития объявлены в розыск, сообщает «Новая Кубань». На проблему обратили внимание местные жители. Они рассказали, что на берегу моря находились дети.

В то время там отдыхали люди, в том числе дети, — поделились они.

Инцидент произошел накануне перед пансионатом «Южный» в Туапсе. Жители города запечатлели на пляже четырех полностью обнаженных людей, которые лежали друг на друге и занимались сексом. Впоследствии запись была выложена в Сеть, на нее и обратили внимание сотрудники правоохранительных органов.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают участников инцидента, — рассказали в региональном управлении МВД.

Ранее полицейские в Сочи задержали четверых работников пляжа «Фрегат», избивших палками и арматурой 23-летнего самбиста Никиту. Уточняется, что против задержанных возбудили уголовные дела. Конфликт произошел после того, как сотрудники пляжа в грубой форме прогнали сестер молодого человека, после чего последний решил вступиться за них.

Ранее сенатор Совфеда Владимир Джабаров призвал россиян бойкотировать курорты Болгарии и выбирать пляжи Сочи. По его мнению, места отдыха Софии «обветшали».