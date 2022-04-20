В туалете бурятской школы поставили камеру для слежки за вейперами

В туалете школы Тарбагатайского района Бурятии поставили камеру для слежки за вейперами, сообщает «КП-Иркутск». Это заметили ученики и выложили её фото в соцсети, после чего директору пришлось объяснять назначение скрытой съёмки. По его словам, кабинки и писсуары в кадр не попадают, камера направлена на окно.

Она следит за учениками, чтобы вычислить среди них любителей вейпов и других курительных смесей. В последнее время школьники каждую перемену забегают в туалет, чтобы подымить или, как они называют, «парить». Теперь решено бороться с курильщиками, — сказал директор школы.

Записи стираются каждые четыре дня, переживать об их утечке не стоит, добавили в школе. Обстоятельства и законность установки камеры проверяют правоохранительные органы и региональное Минобрнауки.

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила, что видеоизображения ребёнка могут обрабатываться только по согласию родителей, так что директору грозит предписание или штраф.

Ранее доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, как найти скрытую камеру в незнакомом помещении. Проще всего включить фонарик в тёмном помещении, тогда блики выдадут объектив.