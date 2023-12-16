«В туалет ходить больно»: отец рассказал о страданиях сына после детсада Ребенок получил ожоги ягодиц в детском саду под Ярославлем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Рыбинске Ярославской области ребенок получил ожоги после дня, проведенного в детском саду № 10, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Отец ребенка считает, что воспитатели ошпарили кожу ягодиц его трехлетнего сына. По словам мужчины, мальчик сразу сказал, что это с ним сделала «тетя горячей водой». В учреждении все обвинения отрицают.

Ребенок не может сидеть, нормально спать, отказывается от еды. Потому что после еды захочется в туалет, а в туалет ходить ему больно, — заявил отец.

Согласно внутренней проверке администрацией детского сада, младший воспитатель подмыла мальчика водой из тазика, температуру которой предварительно проверила рукой. Там не увидели связи между произошедшим в саду и полученной травмой. Семья планирует обратиться в правоохранительные органы.

Ранее в Красноярске полиция начала проверку после публикации в Сети видео, на котором воспитательница детского сада хватает двухлетнюю девочку за волосы. Инцидент произошел 10 ноября. Мать одной из воспитанниц сняла факт жестокого обращения через уличное окно.