В трёх регионах России запретили продавать разливное пиво

https://static.news.ru/photo/17e3ccf8-7b0a-11ea-9d9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажу разливного пива ограничили в Крыму, Оренбургской и Липецкой областях в рамках борьбы с распространением коронавируса.

По словам президента Союза участников пивной торговли Николая Желагина, законодательный запрет введён в Крыму и Оренбургской области. В Липецкой области «просто приказали» владельцам пивных магазинов закрыться. Возможность введения аналогичных мер рассматривают и власти других регионов.

Желагин утверждает, что чиновники и регулирующие органы почти по всей России оказывают давление на предпринимателей, требуя закрыть магазины. Он отметил, что только в Москве за время борьбы с COVID-19 закрылось 15–20% таких заведений.

Глава СУПТ считает, что это может быть связано с тем, что в пивных магазинах зачастую стоят несколько столиков. Но в результате под ограничения подпадают и розничные магазины, которые продают напитки только навынос.

Он подчеркнул, что данные меры приведут к упущенной выгоде и порче товара, передаёт «Коммерсантъ».

Ранее NEWS.ru писал, что россияне потратили на товары и услуги с 30 марта по 5 апреля 2020 года на 22,9% меньше, чем на предыдущей неделе. Повышенный спрос сохранился на продукты питания, медикаменты и алкогольные напитки.