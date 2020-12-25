Режим «чёрного неба» ввели в трёх городах Кузбасса

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Из-за неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению загрязняющих веществ, режим «чёрного неба» объявили в Кемерово, Прокопьевске и Новокузнецке. Промышленным предприятиям порекомендовали сократить выбросы в атмосферу.

В Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух с 18.00 (14.00 мск) 25.12.2020 до 18.00 (14.00 мск) 26.12.2020, — цитирует РИА Новости сообщение регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

Предприятиям Новокузнецка и Прокопьевска рекомендовали сократить выбросы до 29 декабря.

По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие дни в Кемеровской области ожидается ясная безветренная погода, температура в некоторых районах может упасть до минус 47 градусов.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году в России побит рекорд по уровню загрязнения воздуха за последние 16 лет. Самая неблагоприятная ситуация в Самарской и Оренбургской областях, а также в Бурятии. За девять месяцев текущего года зафиксировано втрое больше случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферы по сравнению с 2019 годом и на треть превышен показатель десятилетней давности.

В общей сложности за три квартала текущего года зарегистрирован 171 случай загрязнения. Более половины из них — 112 — приходятся на долю Самарской области. В тройку лидеров входят также Бурятия (22 случая) и Оренбургская область (9 случаев). Среди городов по количеству загрязнений выделяются Самара, Селенгинск, Чита, Улан-Удэ и Красноярск.