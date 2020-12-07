В трёх городах Крыма планируют построить опреснительные установки

https://static.news.ru/photo/988b9638-3879-11eb-a31a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Russian Look

Опреснительные установки планируют построить в Судаке, Керчи и Феодосии. Кроме того, по словам главы Крыма Сергея Аксёнова, они появятся ещё в ряде муниципалитетов, которые снабжаются водой из подземных источников.

Все наши муниципальные образования, которые сидят на подземных источниках, должны иметь альтернативу в качестве опреснительной установки, особенно те, которые находятся на берегу моря. На них не надо тратить большие деньги, чтобы тянуть трубу 100 километров большого диаметра, — цитирует «МК в Крыму» Аксёнова.

Первую опреснительную установку планируется построить в Николаевке, недалеко от Симферополя.

Как писал NEWS.ru, уровень наполнения двух крымских водохранилищ уже опустился до исторического минимума — 17% от общего объёма, тогда как в начале лета он был 70%. Притока при этом не наблюдается, что для зимы нетипично. В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и 39 близлежащих населённых пунктах. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в Алуште и ряде посёлков на юге Крыма. В Евпатории отключили горячую воду. Ограничения подачи воды вводятся с 14 декабря и для жителей и гостей Ялты. Как сообщил министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев, воду планируют давать утром и вечером по три часа.

Ранее стало известно, что правительство России направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного плана по водоснабжению Крыма. Всего предусмотрено 14 мероприятий, среди них — разработка новых источников воды, возведение гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в объёме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.