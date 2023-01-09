В Троицке годовалый ребенок закрылся в автомобиле в 30-градусный мороз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Троицке Челябинской области годовалый ребенок закрылся в автомобиле в тридцатиградусный мороз, сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска». Вызволять мальчика пришлось спасателям, он не пострадал.

По информации канала, инцидент произошел, когда отец посадил ребенка в детское кресло на переднем сиденье и отошел от машины. Малыш смог дотянуться до кнопки центрального замка и оказался заблокирован внутри автомобиля с работающим двигателем.

Ребенок не смог открыть двери самостоятельно, поэтому на помощь были вызваны спасатели. Спецслужбы быстро вскрыли автомобиль, и малыш смог выбраться наружу.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в Москве 11-летнему ребенку зажало голову на эскалаторе. Это произошло на выходе со станции МЦК «Окружная». Мальчику диагностировали многооскольчатый перелом, вывих нижней челюсти, а также ушибы мягких тканей головы и лица.