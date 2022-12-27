В трех районах Воронежской области запретили пускать фейерверки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Использование фейерверков запретили в Россошанском, Ольховатском и Кантемировском районах Воронежской области, сообщили в Telegram-канале правительства региона. Исключением стали хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Ограничение для организаций и граждан на использование пиротехнических изделий будет действовать на территориях Россошанского, Ольховатского и Кантемировского районов. Исключение — хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня, — говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать на период действия режима среднего уровня реагирования, установленного указом президента России. Кантемировский и Россошанский районы граничат с Луганской Народной Республикой, на территории которой действует военное положение.

Ранее власти Белгородской области отменили закупки дополнительных украшений к Новому году. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, для украшения улиц будут использованы элементы оформления, приобретенные в предыдущие годы. Он подчеркнул, что в Белгородской области пройдут новогодние гулянья, несмотря ни на что. Глава региона отметил, что празднование Нового года нужно и детям, и взрослым.