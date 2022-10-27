В Томской области сгорел дотла Ми-8

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В Томской области загорелся ангар, в котором находился вертолет Ми-8 авиапредприятия «Ельцовка», огонь уничтожил воздушное средство, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Согласно информации ведомства, инцидент произошел утром 27 октября в районе города Стрежевой на посадочной площадке «Колтогорский причал, 9 км». По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

По предварительным данным, пострадавших нет. В результате пожара воздушное судно уничтожено. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. По данному факту Томской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований воздушного законодательства и о пожарной безопасности, — сообщили в транспортной прокуратуре.

Ранее в воинской части в Наримановском районе Астраханской области сгорел истребитель МиГ-29, который проходил планово-ремонтные работы. Воздушное судно вспыхнуло рано утром и полностью выгорело, в результате инцидента никто не пострадал.

В октябре в Сормовском районе Нижнего Новгорода загорелся трамвай маршрута № 6. В результате происшествия пострадал водитель трамвая, его госпитализировали с ожогами. Трамвай, судя по видеоматериалам, заснятым очевидцами, сгорел полностью.