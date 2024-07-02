В Томской области пенсионер с амнезией уехал на велопрогулку в лес и пропал В Томской области пенсионер с амнезией больше суток пытался выбраться из леса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Томской области спустя сутки нашли пенсионера с амнезией, который поехал на велосипеде в лес и пропал, пишет издание МВД Медиа. Обессиливший мужчина лежал под деревом. Все это время он был без еды и воды.

В полицию обратилась его супруга, жительница села Бабарыкино. Она сообщила, что 74-летний муж, страдающий кратковременной потерей памяти, поехал на велосипеде на прогулку и пропал. Искать пенсионера отправился участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Шегарскому району Алексей Трухоненко, который хорошо знает эту местность. Поиски велись до полуночи и возобновились ранним утром. На болотистой местности сотрудник полиции позвал на помощь своего родственника, у которого есть трактор.

Спустя несколько часов в 10 км от села Бабарыкино они нашли пропавшего гражданина: обессилев, он лежал под деревом, так как провел в лесу сутки без еды и воды, — отмечает издание.

Пенсионеру оказали первую помощь и на тракторе доставили в село. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В начале июня в Свердловской области пропали 12-летний мальчик и его 10-летняя сестра. Дети отправились с дедушкой в лес. В какой-то момент семья разделилась на две группы и направилась в разные стороны. Пожилой мужчина около 22:00 того дня сумел найти обратную дорогу и вернулся, дети — нет. Их нашли живыми спустя трое суток.