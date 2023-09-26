В Томской области мужчина убил трех родственников из-за спора о наследстве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Томской области убил родную мать, сестру и племянника из-за спора о наследстве, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, 53-летний мужчина застрелил их из автомата Калашникова. В совершенном убийстве он признался сам, позвонив в отделение полиции на следующий день после происшествия. Ему может грозить пожизненное заключение.

Инцидент произошел в населенном пункте Дзержинское Кировского района Томской области. К мужчине, проживавшему вместе с 81-летней матерью, приехала его 47-летняя сестра и ее 18-летний сын. Между родственниками возник скандал на почве бытовых вопросов и наследства. Во время конфликта задержанный достал автомат, после чего расстрелял всех присутствовавших в доме. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Как сообщалось ранее, суд в Пензе приговорил местную жительницу к 10 годам лишения свободы. Женщину обвинили в покушении на жизнь 10-месячного внука, раздражавшего ее плачем. Следствие установило, что осужденная зажала шею плачущего ребенка ногами, однако матери малыша удалось спасти его. Отмечается, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за мошенничество и незаконный оборот наркотиков.