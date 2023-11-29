В Томске возбудили дело после смерти полугодовалой девочки от менингококка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Томске после смерти полугодовалой девочки от менингококковой инфекции возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал SHOT. Разбирательство ведется по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следствие считает, что врачи не оказали должной медицинской помощи ребенку.

Девочка и ее 28-летняя мать из Северска заболели в начале осени. 13 сентября их вместе госпитализировали в больницу имени Сибирцева в региональной столице. Тем же вечером ребенок скончался.

В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что в России нет угрозы вспышки менингококковой инфекции. До этого в Свердловской области менингит был обнаружен у 16 пациентов. В результате для исключения распространения болезни были обследованы 1200 контактных лиц. Очагом распространения стал один из распределительных центров компании Ozon.

28 ноября стало известно, что причиной отравления более 20 человек в школьной столовой в Казани стал стафилококк, который обнаружили в рисе и макаронах. Источником заражения был один из сотрудников, которого уже отстранили от работы для санации. По данным Роспотребнадзора, среди заразившихся один педагог. Трое человек были госпитализированы, остальные от лечения в стационаре отказались.