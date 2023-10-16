В Томске женщина-водитель набросилась на дороге с битой на обидчика

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В Томске владелица автомобиля марки Kia решила использовать бейсбольную биту в конфликте с водителем иномарки Mazda на проезжей части. Видеозапись с инцидентом появилась в Telegram-канале «Регион-70 Томск». Инцидент произошел на выезде из микрорайона Академгородок.

На кадрах видно, как девушка выходит из машины с битой в руках и подходит к красной иномарке, которая стоит позади. В момент, когда Mazda попыталась объехать Kia, девушка начала бить по лобовому стеклу авто, открыла дверь и захотела ударить водителя. Тот резко увеличил скорость и ретировался.

Ранее в Нижнем Новгороде вооруженный бейсбольной битой мужчина напал на катавшихся на велосипедах детей. Увидев взрослого, ребята испугались и попытались скрыться, но мужчина успел настичь одного из них и ударить. Камеры видеонаблюдения засняли, как мужчина выходит из подъезда с битой, завернутой в целлофановый пакет.

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