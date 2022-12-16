В Томске в ДТП с автобусом с вахтовиками пострадали пять человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим 19 вахтовиков, в Томске. По предварительным данным, автобус наехал на припаркованный грузовик, сообщает региональное УМВД.

Погибших нет. С места ДТП в медицинское учреждение для осмотра доставлены пять человек, — говорится в сообщении.

ДТП произошло на 113-м км автодороги Медведево — Оленье утром 16 декабря. В салоне находились 19 работников нефтедобывающего предприятия. После столкновения автобус загорелся, водитель и пассажиры эвакуировались самостоятельно.

В пабликах уточняют, что автобус с рабочими врезался в стоявший на обочине лесовоз. Очевидцы публикуют фото с места происшествия.

Ранее сообщалось, что утром 16 декабря в Хабаровском крае в ДТП попал автобус с вахтовиками, ехавшими на работу на местное предприятие. Машина на повороте вылетела в кювет и перевернулась. В результате погибли семь и пострадали 23 человека. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге.