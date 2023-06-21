В Томске студенты жалуются на принуждение к участию во встрече с Малофеевым Студенты в Томске пожаловались, что их сгоняют на лекцию главы «Царьграда» Константина Малофеева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Малофеев

От студентов Томского государственного университета требуют назвать причину, по которой они не собираются посещать лекцию главы телеканала «Царьград» и бизнесмена Константина Малофеева. Об этом студенты сообщили изданию «Подъем» и предоставили скрины из чата с представителем администрации вуза. Тема лекции от православного медиаменеджера — «Империя — образ будущего». В вузе заверили, что на встречу с Малофеевым никого не сгоняют.

Никто никого не сгоняет. Это добровольная лекция. Мы приглашаем на неё не только студентов, но и горожан. Анонсы есть, — заявили в администрации вуза.

Ранее стало известно, что десятерых студентов Санкт-Петербургского государственного университета могут отчислить за оскорбление памяти погибшего участника специальной военной операции на Украине, который учился на втором курсе университета, а также за поддержку доцента Михаила Белоусова. Такое решение приняла сформированная из почетных профессоров комиссия по этике. О гибели студента в ходе боевых действий стало известно 1 апреля 2023 года.