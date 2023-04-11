В Томске не смогли выбрать нового мэра после самоотвода кандидата

Фото: Данил Айкин/РИА Новости

Михаил Ратнер

В Томске местные депутаты не смогли выбрать нового мэра, голосование признано недействительным, передает РИА Новости. Дело в том, что один из кандидатов Максим Лучшев взял самоотвод, а второй, которым является исполняющий обязанности градоначальника Михаил Ратнер, не пожелал быть безальтернативным кандидатом. Как сказал председатель гордумы Чингис Акатаев, «выборы не состоялись, но жизнь продолжается».

Будем готовиться к новому конкурсу... на следующей думе мы его, наверняка, объявим. Будет ли это летом или в сентябре текущего года, сообща уже определимся. Не могу не сказать о коммунистах... Если еще 5-6 таких конкурсов пройдет, я думаю, вы точно займете эти 5-6 ключевых мест в области и городе. Поэтому, можете своей тактики дальше придерживаться, — заявил Акатаев.

Ратнер, который оказался в позиции безальтернативного кандидата, сообщил, что считает сложившуюся после самоотвода Лучшева ситуацию неправильной. Он подчеркнул, что градоначальника надо выбирать на конкурентной основе. Чиновник не пожалел «быть мэром любой ценой».

Ранее выяснилось, что Кремль ищет возможность провести сентябрьские выборы в четырех новых субъектах России, несмотря на законодательный запрет из-за военного положения. Как выяснили журналисты, рассматриваются варианты обойти ограничение — от изменения профильного закона до «географической» корректировки указа о военном положении. Юристы допускают, что никаких поправок даже не понадобится.

До этого стало известно, что музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать кандидатом от Партии Роста на выборах губернатора Псковской области. Выборы главы региона пройдут в сентябре 2023 года.