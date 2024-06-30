В Томске мальчик выпал из окна высотного дома В Томске семилетний мальчик выпал с 10 этажа и выжил

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Томске семилетний мальчик выпал из окна квартиры с 10 этажа, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным ведомства, ребенок выжил и доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое, ребенок находится в реанимации.

Прокуратура Кировского района г. Томска организовала проверку по факту выпадения ребенка из окна многоквартирного жилого дома. Сегодня, 30 июня 2024 года, в дневное время из окна квартиры, расположенной на 10-м этаже многоквартирного жилого дома по ул. Богдана Хмельницкого в г. Томске, выпал мальчик 2017 года рождения, — говорится в сообщении.

Накануне в Дербенте двухлетний ребенок выпал из окна. Малыша госпитализировали с разбитой головой и переломами. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Предварительно, пострадавший оказался без присмотра взрослых в квартире на улице Сальмана. Он остался жив благодаря тому, что приземлился с пятого этажа на пристройку. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Ранее мальчик 2022 года рождения выпал из окна квартиры на третьем этаже на юге Москвы. В столичной прокуратуре сообщили, что ребенок выжил, данные о его состоянии не приводились. Инцидент произошел на улице Подольских Курсантов в Чертаново.