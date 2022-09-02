В Томске годовалому ребенку в мясорубке отрубило пальцы В Томске мать оставила включенной мясорубку, в которой годовалому ребенку отрубило пальцы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Томске годовалому мальчику отрубило пальцы в оставленной его матерью включенной мясорубке, передает Telegram-канал SHOT. Женщина делала кабачковую икру, но в какой то момент вышла за телефоном. В это время игравший на кухне ребенок засунул в прибор руку. В отношении хозяйки возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Женщина рассказала полицейским, что выключила мясорубку, но из розетки вилку не вытаскивала. По ее словам, она услышала из коридора, как прибор включается. Прибежав на кухню она увидела, как мальчик на ее глазах опускает руку в «жерло» мясорубки.

Мать закричала и быстро вынула шнур из розетки. В это время из соседней комнаты подоспел отец, вместе с которым они смыли в ванной кровь с руки ребенка. Старшая дочь вызвала скорую помощь.

Пока ждали карету, женщина разобрала мясорубку и вытащила из нее все пять пальцев малыша и сложила в контейнер. В больнице пострадавшему пришили фаланги обратно. Успешно ли прошла операция, не сообщается.

Выяснилось, что семья, в которой произошло ЧП является благополучной. Родители и пятеро их детей живут в двухэтажном доме и на учете нигде не состоят.

Ранее житель Чехова случайно поджег своего пятилетнего сына, когда разогревал еду на костре. В день инцидента в доме мужчины отключили электричество, из-за чего он и развел огонь. Ребенок в экстренном порядке был доставлен в реанимацию с ожогами 60% поверхности тела.