В Томилино нашли хозяина спасенной из закрытой квартиры собаки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хозяин спаниеля, спасенного из запертой квартиры в подмосковном Томилино, вернулся домой после долгого отсутствия, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, им оказался бывший юрист Игорь Лунев, находившийся на лечении. Мужчина утверждает, что он не намерен ругаться с соседями и хочет выразить им свою благодарность за спасение питомца. Отмечается, что ему может грозить штраф в размере до 100 тысяч рублей.

Владелец собаки вернулся в свою квартиру спустя почти неделю после отъезда. По данным SHOT, он находился в наркологической клинике. Врачи учреждения отпустили его после того, как увидели в новостях заметки о запертой собаке. Мужчина утверждает, что он не держит зла на соседей, которые уговорили сотрудников полиции вскрыть дверь для спасения собаки. Он уже успел сказать спасибо соседям и дать объяснения в отделении полиции. Отмечается, что соседи мужчины помогли ему убраться в квартире. Хочет ли он вернуть собаку, Лунев пока не решил. В настоящее время спаниель находится у временной хозяйки — студентки театрального вуза из Люберец.

Собаку спасли из запертой квартиры в минувшую среду, 14 февраля. Отмечается, что соседи обеспокоились ее состоянием после того, как она почти неделю скулила за запертой дверью. Предполагалось, что она голодала, а ее хозяин мог умереть. В конечном счете они вызвали сотрудников полиции, которые оформили все необходимые документы. Вскрывшие дверь спасатели не обнаружили в квартире хозяина питомца. При этом отмечается, что у собаки была полная миска корма и вода.