В Тольятти загорелся пельменный цех Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали на площади 500 кв. м

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали на площади 500 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. На первом и втором этажах здания горит трансформатор. ЧП произошло утром 25 июня на «Фабрике качества». 95 человек самостоятельно эвакуировались.

В 10:50 (09:50 мск. — NEWS.ru) пожар локализован на площади 500 квадратных метров, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 70 спасателей и 23 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

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В ночь на 25 июня пожарные потушили возгорание на нефтебазе в Левобережном районе Воронежа. ЧП произошло 24 июня из-за утечки из резервуара с авиационным топливом. По словам очевидцев, перед взрывом на нефтебазе был слышен звук вертолета.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области на одном из промышленных предприятий вспыхнул пожар после атаки дрона. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, никто в результате инцидента не пострадал.