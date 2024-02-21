В Тольятти спасли мужчину, много лет жившего в канализации

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В Тольятти благодаря помощи неравнодушных людей спасли мужчину, который много лет жил в канализационном колодце, рассказал KP.RU блогер Антон Глетчеров, помогающий людям в сложной жизненной ситуации. Как сообщил блогер, после публикации информации о мужчине быстро нашлись его родные, которые считали его умершим.

Как пишет издание, в соцсетях появился пост о мужчине, который живет в канализационном колодце у дома № 10 по бульвару Ленина в Тольятти. Автор публикации рассказал, что мужчину зовут Александр. Историей заинтересовался Антон Глетчеров. Он приехал на этот адрес и познакомился с героем публикации.

В момент, когда мы встретились, Александр не был пьян, разговаривал очень вежливо, без единого нецензурного слова, хотя выглядел очень нездоровым, — рассказал блогер.

Он добавил, что Александр не смог вспомнить, сколько времени живет под землей. Мужчина объяснил, что в колодце тепло в зимние холода. Он пообещал, что готов переехать в приют и даже найти работу.

Глетчеров также рассказал, что уже через несколько часов после того, как он опубликовал видео и историю Александра, ему написали родственники мужчины. Оказалось, что он родом из Ульяновской области, ему 52 года. По словам родных, Александр имел тягу к алкоголю, однако всегда был добрым, отзывчивым и работящим человеком. Около 15 лет назад от мужчины ушла жена, после чего он пропал. Родственники решили, что он погиб, и не стали его разыскивать. Теперь они забрали мужчину к себе.

Ранее в Улан-Удэ оставленный без присмотра ребенок провалился в канализационный люк и всю ночь пробыл под землей. При этом мать не заметила его отсутствия.