В Токмаке закончили аварийно-спасательные работы после атаки ВСУ Власти Запорожья объявили о завершении спасательных работ в Токмаке

Фото: t.me/BalitskyEV

В Токмаке Запорожской области завершили аварийно-спасательные работы, организованные после атаки Вооруженных сил Украины 13 апреля, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, в результате ударов погибли 16 мирных жителей, в том числе трое детей.

Аварийно-спасательные работы в Токмаке завершены. Число погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ составило 16 человек, среди них три ребенка. Всего пострадали 28 человек, с ранениями разной степени тяжести в больницах остаются 12 человек, — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил сотрудников МЧС, медиков, полицию, подразделения Росгвардии, городские коммунальные службы и волонтеров за помощь в поисковых работах. Он также пожелал выздоровления пострадавшим.

Ранее стало известно, что ВСУ при атаке на Токмак применили бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB. Эти снаряды были разработаны концернами Boeing и Saab Group для систем HIMARS. Выводы были сделаны на основании найденных на месте удара осколков.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя удары по Токмаку, заявил, что они стали самой крупнейшей атакой ВСУ на мирное население региона за этот год. По его словам, подобные обстрелы курирует лично президент Украины Владимир Зеленский, ставящий перед армией задачу целенаправленно бить по мирным объектам.