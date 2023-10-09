В Токмаке прогремели взрывы Рогов сообщил о четырех взрывах в Токмаке

Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

В Токмаке Запорожской области прогремело четыре взрыва, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ нанесли удар по городу из тяжелого вооружения. Рогов призвал граждан проследовать в укрытия, а также пообещал раскрыть подробности атаки позднее.

Токмак под огнем боевиков ВСУ. В городе прозвучало четыре взрыва. Нацисты бьют по этому городу в Запорожской области из тяжелых видов вооружения, — написал Рогов.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военнослужащие выстроили еще одну линию обороны перед Токмаком. Как предполагается, с этими укреплениями армия будет зимовать. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский утверждал, что приход осенней распутицы не остановит контрнаступления. Он пообещал, что вскоре последует большой прорыв украинских войск, перед которыми стоит цель — войти в Токмак. Генерал признал, что погода может оказаться серьезным препятствием во время контрнаступления. Однако он указал на то, что ВСУ сейчас передвигаются небольшими группами и зачастую пешком. Это, по его словам, позволит сохранить активность даже зимой.