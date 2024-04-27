В Токмаке при разборе завалов после удара ВСУ найдено тело мужчины Балицкий: тело мужчины нашли при разборе завалов дома после атаки ВСУ в Токмаке

Фото: МО Украины

При разборе завалов многоэтажного дома в Токмаке, который пострадал при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ), спасателями было найден тело мужчины, написал в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, это первый погибший в результате удара украинских военных.

На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке. Разбор завалов продолжается, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по Токмаку в Запорожской области. Снаряд попал в жилую пятиэтажку. Всего в результате обстрела получили повреждения пять жилых домов и здание детского сада, передавал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Жильцы были эвакуированы, добавил глава региона.

По данным оперативных служб, украинские военные использовали управляемые авиационные бомбы иностранного производства при обстреле Токмака. Согласно представленной информации, два снаряда были поражены российской системой противовоздушной обороны, один — попал по пятиэтажке на улице Кузнечной, 34. При этом сообщалось о двух пострадавших — оба в тяжелом состоянии, им оказали помощь.