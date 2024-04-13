В Токмаке под завалами обстрелянных домов могут находиться люди Рогов: под завалами обстрелянных домов в Токмаке могут находиться люди

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Под завалами домов, разрушенных в Токмаке обстрелом Вооруженных сил Украину, могут находиться люди, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, разбор нагромождений камней до сих пор продолжается.

Пока, предварительно, известно о шести погибших, но под завалами жилых домов еще могут находиться люди, — сказал Рогов.

Ранее сообщалось о гибели шести человек в результате атаки ВСУ. Жертвой обстрела также стал ребенок. Ранения получили не менее 20 человек. Помимо этого, электричества лишились 25 домов частного сектора и девять многоэтажек.

Большинство жителей подконтрольных Киеву территорий ждут освобождения российскими войсками, заявил в конце марта губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Многие имеют родственные связи с территориями, которые находятся под контролем ВС России, и коммуникация между ними очень высокая, уточнил он.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Белгородскую область, в результате чего системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, проинформировал ранее губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что никто из жителей не пострадал, однако повреждения получил один автомобиль. Информация о других последствиях атаки уточняется.