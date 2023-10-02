В Тобольске потушили пожар в пятиэтажке, где взорвался газ

Фото: t.me/mv_afanasev

Пожар в пятиэтажном доме на улице Ремезова в Тобольске успешно ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Проводится проливка конструкций.

Открытое горение было полностью устранено. В настоящее время проводится проливка конструкций, — подчеркнул врио начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев.

В результате происшествия три человека получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Общее количество эвакуированных из здания составило 296 человек. Они были временно размещены у родственников и в специально организованных точках временного пребывания.

Ранее в Сети появились кадры пожара в многоквартирном доме в Тобольске, который возник после взрыва газа. В МЧС сообщили, что в результате ЧП пострадали три человека. На опубликованных в Сети кадрах видно, что загорелся пятый этаж жилого дома, после чего огонь перешел на крышу. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. На месте ЧП работали более 60 пожарных и 20 единиц техники МЧС России, а также две кареты скорой помощи.

Также сообщалось о взрыве газа в многоэтажном доме в Махачкале. Сотрудники пожарной службы установили, что эпицентр находился на четвертом этаже. После взрыва квартиру охватил пожар.