В Тобольске обнаружили тело депутата городской думы СК: депутат городской думы Тобольска Егоров найден мертвым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат городской думы Тобольска Владимир Егоров был найден мертвым рядом со своим домом, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Тюменской области. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, в настоящее время следователи устанавливают причины гибели 46-летнего депутата.

Обнаружено тело, факт смерти подтвержден, следователем устанавливаются все обстоятельства [произошедшего], — заявили источники агентства в Следственном комитете РФ.

Егоров являлся депутатом городской думы седьмого созыва, его избрали по одномандатному округу № 9. Он состоял в партии «Единая Россия» и являлся организатором зоны отдыха «Винокурово», также расположенной в Тобольске.

Как сообщалось ранее, сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев умер от инфаркта на 62-м году жизни. Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что сенатор отличался высокой степенью профессионализма. В свою очередь председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что Лебедев брался за самые трудные дела и являлся примером для других политиков.